Певец приехал к воинам, чтобы поддержать их, и зарядился от них положительной энергией. Наши бойцы всегда с улыбками на лицах, не падают духом и верят в победу.
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Владимир Дантес выступил перед военными
На фотографии, которую Дантес распространил в инстаграм-сториз, он изображён с гитарой в руках перед украинскими военными.
Сегодня выступил для бойцов. Что сказать, это нереальный кайф. Они такие кайфовые. Эти улыбки и моменты, когда они могут спеть, смеяться, когда с ними общаешься о жизни, обо всем – ничего не заменит. Нереальное чувство! Благодарю вас!
– сказал артист.
Владимир Дантес выступил перед военными / Скриншот инстаграм-сториз певца
Украинские звезды помогают защитникам и переселенцам
- Украинский телеведущий Дмитрий Комаров и певец Святослав Вакарчук недавно присоединились к флешмобу, где вместе с другими звездами разыграли стильную вышиванку и собрали средства для ВСУ. За время флешмоба украинцам и звездам удалось собрать 1 миллион гривен на беспилотник для наших защитников.
- Певец и телеведущий Коля Серга вступил в ряды территориальной обороны. Находясь на службе, артист выступил перед ранеными украинскими военными, которые лечатся в госпитале.
- Дзидзьо выступает перед военными и в госпиталях. Там он исполняет репертуар, который актуален. В частности, Гимн Украины, исполнением которого славится музыкант.
- Судья шоу "Танцы со звездами" Максим Чмерковский вместе с семьей строит модульный городок для переселенцев во Львовской области. Сейчас готово 40 домиков, в каждом из которых может жить семья из двух взрослых и двоих детей.
- Светлана Тарабарова с сыном Иваном и дочерью Марией присоединились к проекту благодарности "Рисунок Герою", чтобы привлечь как можно больше рисунков детей со всей Украины и передать их ребятам на передовую.