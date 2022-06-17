Певец приехал к воинам, чтобы поддержать их, и зарядился от них положительной энергией. Наши бойцы всегда с улыбками на лицах, не падают духом и верят в победу.

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Владимир Дантес выступил перед военными

На фотографии, которую Дантес распространил в инстаграм-сториз, он изображён с гитарой в руках перед украинскими военными.

Сегодня выступил для бойцов. Что сказать, это нереальный кайф. Они такие кайфовые. Эти улыбки и моменты, когда они могут спеть, смеяться, когда с ними общаешься о жизни, обо всем – ничего не заменит. Нереальное чувство! Благодарю вас!

– сказал артист.



Владимир Дантес выступил перед военными / Скриншот инстаграм-сториз певца

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