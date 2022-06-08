Мільйони людей втратили житло через жорстоку війну, яку розпочала Росія. Максим Чмерковський родом з Одеси, але вже тривалий час живе з родиною в США. Він не зміг залишити земляків без допомоги.

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Модульне містечко від Макса Чмерковського

Коли почалася повномасштабна війна, Максим разом з батьком і братом створив благодійну організацію "Баранова 27". Саме таку адресу мав дім хореографа, в якому він з дитинства жив з батьками в Одесі. Спочатку організація займалася гуманітарною допомогою, але, коли Чмерковскі побачили, як живуть зараз земляки, які вимушено покинули рідні домівки, вирішили допомагати їм в інший спосіб.

Нам відправляли фото подяки з нашою допомогою, а я дивлюсь – позаду на фото приміщення, де проживають ці люди. І розумію, що це напівзруйнована будова і так жити не можна,

– сказав Чмерковський.

Організація вже зібрала кошти на будівництво 40 модульних будинків. У кожному з них може жити сім'я з двох дорослих і двох дітей. Такий дім може слугувати для життя приблизно 10 років. У найближчий місяць переселенці зможуть оселитися в будиночках. Максим зазначає, що це лише початок і він надалі допомагатиме тим людям, які через російських окупантів втратили свої домівки.

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