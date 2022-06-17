Співак приїхав до воїнів, щоб підтримати їх, і водночас зарядився від них позитивною енергією. Наші бійці завжди з усмішками на обличчях, не падають духом і вірять в перемогу.

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Володимир Дантес виступив перед військовими

На фотографії, яку Дантес поширив в інстаграм-сторіз, він зображений з гітарою в руках перед українськими військовими.

Сьогодні виступив для бійців. Що сказати, це нереальний кайф. Вони такі кайфові. Ці усмішки і моменти, коли вони можуть поспівати, сміятися, коли з ними спілкуєшся про життя, про все – не замінить нічого. Нереальне відчуття! Дякую вам!

– сказав артист.



Володимир Дантес виступив перед військовими / Скриншот інстаграм-сторіз співака

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