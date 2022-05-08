Український співак Володимир Дантес розповів про сестру, яка до початку повномасштабної війни жила в Росії. Після 24 лютого вона виїхала з країни-терориста.
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Дантес про свою сестру
Володимир Дантес зізнався, що сестра тяжко переживала війну в Україні та плакала. Вона більше не хоче мати паспорт Росії.
У мене є сестра, але вона дуже давно поїхала. І на початку війни вона кожен день плакала, підтримувала. Вона живе у Європі й хоче зараз отримати українське громадянство. Вона каже: "Я хочу змінити громадянство, не хочу бути причетною до цього. Не хочу цей паспорт. Мені з ним важко",
– розповів артист.
Також Володимир розповів про друзів. На диво, з ними співак зумів знайти спільну мову – вони виступають проти війни й підтримують Україну.
"Є друзі, які з перших днів поїхали звідти й вибачаються досі. Вони дуже багато роблять, а головне, вони не захищають ні себе, ні русню. Вони мовчки роблять справу та не ставлять жодних запитань", – поділився виконавець.
Зауважимо, що не всім зіркам вдалось знайти спільну мову з родичами чи друзями на Росії:
- Наталія Могилевська спілкувалась з братом з Росії й надсилала йому фото та відео того, що відбувається в Україні. Та чоловік вперто не вірить зірковій сестрі.
- Іван Дорн, який до 24 лютого їздив у Росію з концертами, тепер не підтримує зв'язок з рідними з Башкирії. Вони не поцікавилися, як справи в артиста, тому він вирішив "поставити на них хрест".
- Ведучий Григорій Решетник більше не хоче знати хрещену з Росії. Вона зателефонувала його мамі зі словами: "Вам так і треба", а її сини служать в російській армії.