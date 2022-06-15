Коля Серга разом з багатьма колегами став на захист держави зі зброєю в руках. Однак не забуває і про культурну місію. Артист потішив українських воїнів, які зараз відновлюються після поранень.
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Коля Серга виступив у госпіталі
Щодня на фронті гинуть наші військові, є багато поранених. Медики роблять все можливе для того, щоб врятувати життя та здоров'я захисників. Коля Серга підтримав тих, хто, ризикуючи життям, щодня борються з окупантами.
В інстаграм-сторіз він поділився словами підписниці та художниці-ілюстраторки Вікторії Калашник.
Я вчора завдяки Колі Серзі відчула дуже контрастні емоції. З одного боку – скалічені тіла безумовних героїв, які побачили й відчули всі жахи війни. А з іншого – дитяча радість і вогник у їхніх очах, а ще надзвичайна віра у світле майбутнє!
– написала дівчина.
На фотографії, яку поширив Серга, він зображений з гітарою в руках у лікарняній палаті. Артист поспілкувався з пораненими захисниками та заспівав для них.
Коля Серга виступив у госпіталі / Скриншот інстаграм-сторіз
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