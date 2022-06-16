Флешмоб "Вишиванка Перемоги" розпочався ще у травні 2022 року. Ініціатором став студент харківського центру "Українського центру лідерства" Андрій Бендюк. Аби зібрати кошти на безпілотник для Харківської 92 бригади імені Івана Сірка, він започаткував флешмоб, де вишиту мамою вишиванку одягнули такі зірки, як Сергій Жадан, Святослав Вакарчук, Дмитро Комаров, Олександр Пікалов та Євген Кошовий.

До слова Вакарчук у вишиванці взяв участь у флешмобі, щоб зібрати гроші на безпілотник



"Вишиванка Перемоги" Андрія Бендюка, вишита мамою / Фото з інстаграму студента

"Ми надихаємося відомими українцями (підприємцями, зірками, письменниками, акторами та спортсменами), які разом наближують перемогу, збираючи мільйони гривень на допомогу для ЗСУ! Пропонуємо флешмоб "Вишиванка Перемоги", під час якого видатні українці, в нашій вишиванці, будуть записувати відеозвернення до нації, а 10 червня ми її подаруємо тому, хто задонейтить найбільшу суму на купівлю безпілотника", – писали студенти Харкова.

Під час флешмобу люди мали змогу надсилати кошти на благодійний рахунок, а той, хто перерахував найбільшу суму, отримав вишиванку у подарунок. Відтак, за час флешмобу українцям та зіркам вдалось зібрати 1 мільйон гривень. Про це повідомив на своїй інстаграм-сторінці Дмитро Комаров, який сфотографувався з Вакарчуком.

Обговорюємо зі Святославом Вакарчуком новий, пройдений у потрібному напрямку крок. Гроші на безпілотник 92-ї бригади зібрано. 1 мільйон гривень. Поїхали далі. Дякую кожному, хто причетний,

– написав Комаров.

Як вишиванка виглядала на різних зірках шоубізнесу

Святослав Вакарчук

Дмитро Комаров

Олександр Пікалов

Євген Кошовий