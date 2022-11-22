Вся форма була в крові, – актор Володимир Ращук зізнався, чому плакав з побратимами на фронті

Український актор Володимир Ращук служить в ЗСУ, він неодноразово бував на передовій. У новому інтерв'ю військовий зізнався, через що вперше розридався там.

Хоча наші військові – надзвичайно сильні духом чоловіки та жінки. Але навіть у них інколи емоції вириваються назовні. Ніхто не може спокійно сприймати смерть побратимів.

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Володимир Ращук про найважче на передовій

Навесні актор разом з іншими військовими виганяв окупантів з Київщини. А згодом відправився на Схід нашої країни, де зараз точаться найзапекліші бої. Саме там Володимир вперше розридався.

Він разом з побратимами був у Луганській області, брав участь у жорстоких боях за Сєвєродонецьк і Рубіжне. Там загинули багато українських військових. Ращук розповів, що контакт з окупантами був щохвилини. Це була війна піхоти з артилерією.

Усю ніч діставав хлопців. Під ранок дивлюсь, а в мене нова форма – ми ж тільки приїхали – повністю вся в крові. У мене був такий стан... Комбат дивиться на мене і каже: "Не хвилюйся, це кров побратимів". Плакали сильно. Просто плакали сильно. Для нас це був шок. Ми реально з хлопцями сильно ридали і розуміли, що ми можемо бути наступними. До цього неможливо звикнути,

– зізнався Володимир.

Також чоловік постійно переживає за рідне місто – Маріуполь. Коли він був оточений, там залишалися близькі Володимира. Його рідна сестра ховалася в драмтеатрі, на який росіяни скинули авіабомбу. Дівчині дивом вдалося вибратися звідти за кілька годин до вибуху.

Я не курив 7 років і ось коли потрапила бомба – я закурив. Мені було надважко, тому що три дні не було зв'язку з сестрою. Я не знав, що відбувається. Потім уже вона набрала і сказала, що за п'ять годин до цього вибуху вона встигла вийти,

– розповів Ращук.

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