Хотя наши военные – очень сильные духом мужчины и женщины. Но даже у них иногда эмоции вырываются наружу. Никто не может спокойно воспринимать смерть собратьев.

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Владимир Ращук о самом тяжелом на передовой

Весной актер вместе с другими военными выгонял кафиров из Киевщины. А впоследствии отправился на Восток нашей страны, где сейчас идут самые ожесточенные бои. Там Владимир впервые разрыдался.

Он вместе с собратьями был в Луганской области, участвовал в жестоких боях за Северодонецк и Рубежное. Там погибли многие украинские военные. Ращук рассказал, что контакт с оккупантами был поминутно. Это была война пехоты с артиллерией.

Всю ночь доставал ребят. Под утро смотрю, а у меня новая форма – мы только приехали – полностью вся в крови. У меня было такое состояние... Комбат смотрит на меня и говорит: "Не волнуйся, это кровь собратьев". Плакали сильно. Просто плакали сильно. Для нас это был шок. Мы реально с ребятами сильно рыдали и понимали, что мы можем быть следующими. К этому невозможно привыкнуть,

– признался Владимир.

Также мужчина постоянно переживает за родной город – Мариуполь. Когда он был оцеплен, там оставались близкие Владимира. Его родная сестра пряталась в драмтеатре, на который россияне сбросили авиабомбу. Девушке чудом удалось выбраться оттуда за несколько часов до взрыва.

Я не курил 7 лет и вот когда попала бомба – я закурил. Мне было очень тяжело, потому что три дня не было связи с сестрой. Я не знал, что происходит. Потом уже она набрала и сказала, что за пять часов до этого взрыва она успела выйти,

– рассказал Ращук.

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