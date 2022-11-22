Хоча наші військові – надзвичайно сильні духом чоловіки та жінки. Але навіть у них інколи емоції вириваються назовні. Ніхто не може спокійно сприймати смерть побратимів.
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Володимир Ращук про найважче на передовій
Навесні актор разом з іншими військовими виганяв окупантів з Київщини. А згодом відправився на Схід нашої країни, де зараз точаться найзапекліші бої. Саме там Володимир вперше розридався.
Він разом з побратимами був у Луганській області, брав участь у жорстоких боях за Сєвєродонецьк і Рубіжне. Там загинули багато українських військових. Ращук розповів, що контакт з окупантами був щохвилини. Це була війна піхоти з артилерією.
Усю ніч діставав хлопців. Під ранок дивлюсь, а в мене нова форма – ми ж тільки приїхали – повністю вся в крові. У мене був такий стан... Комбат дивиться на мене і каже: "Не хвилюйся, це кров побратимів". Плакали сильно. Просто плакали сильно. Для нас це був шок. Ми реально з хлопцями сильно ридали і розуміли, що ми можемо бути наступними. До цього неможливо звикнути,
– зізнався Володимир.
Також чоловік постійно переживає за рідне місто – Маріуполь. Коли він був оточений, там залишалися близькі Володимира. Його рідна сестра ховалася в драмтеатрі, на який росіяни скинули авіабомбу. Дівчині дивом вдалося вибратися звідти за кілька годин до вибуху.
Я не курив 7 років і ось коли потрапила бомба – я закурив. Мені було надважко, тому що три дні не було зв'язку з сестрою. Я не знав, що відбувається. Потім уже вона набрала і сказала, що за п'ять годин до цього вибуху вона встигла вийти,
– розповів Ращук.
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