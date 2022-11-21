Євгенія Емеральд, у народі "Жанна д'Арк", завагітніла під час повномасштабної війни. У жовтні вона вийшла заміж на передовій, а тепер повідомила українцям стать дитини, яка народиться вже за кілька місяців.

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Кого народить Євгенія Емеральд

Для Євгенії та її коханого друзі організували незабутнє свято. У час війни важливо не втрачати позитивних емоцій, радіти кожному моменту, тому подружжя сповна насолодилося тим вечором.

Світ чекає на снайперку! Наше військове бандерятко – майбутня дівчинка. Цю дитину нам подарував Бог під час війни. Я точно знаю, що про мініснайперку буде знати весь світ, вона перевершить своїх батьків!

– поділилася радісною новиною Емеральд.

Коханий Євгенії мріяв саме про дівчинку. Снайперка з іронією прокоментувала це: "Це він ще не знає, що таке я в квадраті. Мій татусь зрозумів би його. Давайте помолимося за Євгена".

Нагадаємо, Євгенія Емеральд 14 жовтня вийшла заміж за коханого, який також військовий. Церемонію зіграли просто серед лісу на передовій, а розписав пару Генерал ЗСУ. Вже наприкінці жовтня вона повідомила про вагітність. Тоді зізналася, що близько 2 місяців була на фронті при надії. Жінка продовжує служити, але тепер не бере участі в бойових діях. У декрет піде лише через кілька місяців.

Тепер для неї пошили спеціальну військову форму, оскільки раніше форм для вагітних в Україні не було. Це зробили волонтери з благодійної організації "Землячки. Ukrainian Front". До зими фонд планує виготовити ще близько 2 тисяч форм для жінок, які зараз служать в лавах ЗСУ.