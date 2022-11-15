11 листопада Збройні Сили України зайшли у звільнений від окупантів Херсон. Того вечора там був й український ресторатор, а зараз боєць, Даніель Салем разом з побратимами.

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Тіна Кароль поговорила з Даніелем Салемом

Перед концертом у Берліні Кароль поспілкувалася з Салемом. Під час розмови захисник подякував артистці за допомогу – машину для ЗСУ. Також він розповів, що з побратимами став першим спецпідрозділом, який зайшов до Херсона.

Ми перший спецпідрозділ, який заїхав до Херсона. Ми поставили наш прапор,

– сказав Салем.

А під час концерту артистка зателефонувала військовим, які зараз на передовій у Донецькій області: "Це про єднання нації, це про підтримку та наснагу, це про шану та увагу нашим захисникам. Цвіт нації! Хлопці Чернівецького прикордонного загону, які зараз перебувають в Донецькій області, отримали комплекти утеплення від мого фонду. Слава нашим людям і нашим героям!".

Українські зірки та звільнений Херсон