11 листопада Збройні Сили України зайшли у звільнений від окупантів Херсон. Того вечора там був й український ресторатор, а зараз боєць, Даніель Салем разом з побратимами.
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Тіна Кароль поговорила з Даніелем Салемом
Перед концертом у Берліні Кароль поспілкувалася з Салемом. Під час розмови захисник подякував артистці за допомогу – машину для ЗСУ. Також він розповів, що з побратимами став першим спецпідрозділом, який зайшов до Херсона.
Ми перший спецпідрозділ, який заїхав до Херсона. Ми поставили наш прапор,
– сказав Салем.
А під час концерту артистка зателефонувала військовим, які зараз на передовій у Донецькій області: "Це про єднання нації, це про підтримку та наснагу, це про шану та увагу нашим захисникам. Цвіт нації! Хлопці Чернівецького прикордонного загону, які зараз перебувають в Донецькій області, отримали комплекти утеплення від мого фонду. Слава нашим людям і нашим героям!".
Українські зірки та звільнений Херсон
- Батьки співачки Світлани Тарабарової майже 9 місяців перебували в окупації в Херсоні. Без зв'язку, можливості спілкуватися з донькою. Тепер вони змогли записати для артистки відео.
- Макс Барських, який родом з Херсона, не зміг залишитись осторонь дня, коли звільнили його рідне місто. Ввечері він опублікував відео, де дякує херсонцям за їхню сміливість, а ЗСУ – за колосальну роботу і звільнення міста.