"Антитіла" зараз не на фронті, але готові в будь-який момент повернутися до виконання бойових завдань. Поки що вони повернулися до творчості та допомагають побратимам, які продовжують нести службу.
Дивіться також Чоловік художниці Гапчинської несподівано повернувся з передової: зворушлива реакція Євгенії
Тарас Тополя повідомив про загибель побратимів
Лідер гурту Тарас Тополя повідомив сумну звістку. 26 вересня під час звільнення Харківщини загинули його побратими зі 130 батальйону територіальної оборони – протитанкісти:
- підполковник Ігор Безоглюк "Базель";
- солдат Роман Хмель "Майстер";
- солдат Андрій Захарчук "Захар".
Кращі, відважні Герої, що мали добре сталеве серце, пройшли крізь горнило війни, запеклі бої, але після звільнення Харківщини натрапили на ворожу міну. Так буває, на жаль,
– з сумом написав Тарас.
Кожна втрата є дуже важкою та болючою для України. Щодня цвіт нашої нації віддає життя за країну та її народ.
"Пам'ятаємо, шануємо та помстимося!", – наголосив Тарас.
У коментарях прихильники Тараса висловлюють щирі співчуття та шану захисникам.
- "Світлого шляху душам наших героїв. Навіки в боргу".
- "Вічна пам'ять героям".
- "Вічна та світла пам'ять. Пам'ятаємо кожного героя України. Слава кожному та кожній, хто віддав своє життя за нашу свободу".
- "Дякуємо їм за мужність".
- "Світла пам'ять героям. Співчуття рідним і близьким".