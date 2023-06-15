Перипетії з житлом, який Володимир Остапчук будував з колишньою дружиною продовжуються. Днями шоумен навідався туди з новою дівчиною.

До теми Колишня дружина Остапчука звернулася до його нової дівчини: "Це треба зі мною вирішувати"

Остапчук планує жити в будинку з Полтавською

Підписники поцікавилися в Остапчука, чи збирається він жити в тому будинку з новою обраницею. На що ведучий чесно відповів ствердно. "Звичайно", – сказав Володимир та запевнив, що згодом розповість все детальніше.



Остапчук відповів, чи житиме з Полтавською в будинку / Скриншот з його інстаграму

Реакція Христини Горняк

Нотаріусиня відреагувала на заяву Остапчука. Виявляється, з нею він не вирішив питання будинку.

Я бачу, що просто з цим питанням не буде… Я ніяк не можу прокоментувати те, що зараз робить мій колишній чоловік. Бо мої коментарі не будуть приємними. Але добре, що він ділиться планами (в соцмережах – 24 Канал), тепер буду знати,

– сказала Горняк.

Колишня дружина шоумена заявила, що на поділ майна поки не подавала заяву, адже думала, що все буде без суду та по закону.



Христина Горняк відреагувала на заяву Остапчука / Скриншот з її інстаграму

Нагадаємо, що будівництво дому взяв на себе Остапчук. Водночас Христина заявляла, що "там є маленька частина її грошей". Через повномасштабну війну будівництво "заморозили", але у минулого року шоумен оголосив, що добудує дім, а для закінчення ремонту потрібно щонайменше 80 тисяч доларів.