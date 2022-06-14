Відомо, що пара придбала будинок у селі Вишеньки Бориспільського району у котеджному містечку "Золоче Прованс". На щастя, воно не потрапило під окупацію росіян у 2022 році, тому будинки залишились цілими та неушкодженими.
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З моменту купівлі будинку і до зараз він набув нових рис – з'явилось облицювання, дах, вікна, проведені комунікації. Але роботи попереду ще багато, тому Остапчук впевнений, що Україна переможе, і варто дбати про те, щоб жити у своєму будинку в майбутньому.
Нашому будинку – бути! Ми працюємо в Україні, робимо бізнес в Україні, волонтеримо для українців і вже знаємо – майбутнє за мирною Україною. Саме тому ми вирішили наш дім добудувати, а ремонт – доробити. Не зважаючи на проблеми і з матеріалами, з логістикою і всім іншим, ми вирішили, що наше затишне гніздечко буде. Бо віримо в Україну і ЗСУ!
– написав телеведучий.
Володимир Остапчук хоче добудувати будинок / Фото з інстаграму ведучого
У коментарях Володимир зокрема додав, що розраховує саме на українських виробників для нашого будинку, тому просив писати йому з пропозиціями.
Схожим дописом у своєму інстаграмі поділилась Христина Остапчук.
"Ми так мріємо про наш будиночок, що віра в ЗСУ, та нашу перемогу стає ще сильнішою щодня!!! Це я у своєму дворі, де я буду знімати вам свої досягнення у садівництві (сподіваюсь, щось вийде в мене), та ми будемо разом з вами сидіти на терасці пити каву і не тільки… Вірю в це!" – каже Христина.
Христина Остапчук приїхала на будівництво / Фото з інстаграму блогерки
Реакція мережі
У коментарях Остапчуків палко підтримали фанати і подякували, що ті показують гідний приклад та впевнений погляд у майбутнє країни:
- "Правильно робите! Все буде Україна! А маленьким діточкам вашим потрібен дім. То потихеньку, помаленьку і дім зробите, і дітки народяться";
- "Хай все здійсниться!!!! У добрий час!!!";
- "Молодці! Так тримати! Все буде Україна";
- "Нехай ваша мрія здійсниться. Чекаємо на ваші затишні ранки в новому будинку";
- "Молодці! Це дуже сміливо і водночас зворушливо";
- "Продовжуємо жити! Хочемо жити, не боятись!"
Також читачі розповіли, як самі планують жити далі:
- "І ми відновили ремонт! Україні бути!!";
- "А наш будинок в окупації...";
- "Нехай Ваша мрія здійсниться!!! А ми на етапі ремонту вже 5-тий рік, хоча нарешті і переїхали. Але поки фінанси не дозволяють продовжити... Але віримо в нашу перемогу, в наші ЗСУ, ми все збудуємо";
- "Ми вже закінчили. Та я там майже ще не жила";
- "Ми припинили, але йдеться про Ірпінь. У ЗСУ звичайно віримо, але дуже переживаємо";
- "І ми вже фінішуємо з ремонтом. Почали у лютому, потім на місяць зупинилися. Сподіваємось у серпні вже заїхати";
- "Ми на третій тиждень продовжили ремонт у квартирі. Віримо у ЗСУ";
- Ми свій виставили на продаж, бо в передмісті Києва тепер страшнувато якось. Все ж таки столиця надійніше захищена. А війна не закінчиться завтра";
- "Ми будували 2 роки. В'їхали та встигли прожили рік. Все. Немає більше дому. Ані грошей, ані сил на новий вже немає. Почався знову етап знімання в чужих людей... Навіть не знаю ще на скільки років".