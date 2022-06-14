Відомо, що пара придбала будинок у селі Вишеньки Бориспільського району у котеджному містечку "Золоче Прованс". На щастя, воно не потрапило під окупацію росіян у 2022 році, тому будинки залишились цілими та неушкодженими.

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З моменту купівлі будинку і до зараз він набув нових рис – з'явилось облицювання, дах, вікна, проведені комунікації. Але роботи попереду ще багато, тому Остапчук впевнений, що Україна переможе, і варто дбати про те, щоб жити у своєму будинку в майбутньому.

Нашому будинку – бути! Ми працюємо в Україні, робимо бізнес в Україні, волонтеримо для українців і вже знаємо – майбутнє за мирною Україною. Саме тому ми вирішили наш дім добудувати, а ремонт – доробити. Не зважаючи на проблеми і з матеріалами, з логістикою і всім іншим, ми вирішили, що наше затишне гніздечко буде. Бо віримо в Україну і ЗСУ!

– написав телеведучий.



Володимир Остапчук хоче добудувати будинок / Фото з інстаграму ведучого

У коментарях Володимир зокрема додав, що розраховує саме на українських виробників для нашого будинку, тому просив писати йому з пропозиціями.

Схожим дописом у своєму інстаграмі поділилась Христина Остапчук.

"Ми так мріємо про наш будиночок, що віра в ЗСУ, та нашу перемогу стає ще сильнішою щодня!!! Це я у своєму дворі, де я буду знімати вам свої досягнення у садівництві (сподіваюсь, щось вийде в мене), та ми будемо разом з вами сидіти на терасці пити каву і не тільки… Вірю в це!" – каже Христина.



Христина Остапчук приїхала на будівництво / Фото з інстаграму блогерки

Реакція мережі

У коментарях Остапчуків палко підтримали фанати і подякували, що ті показують гідний приклад та впевнений погляд у майбутнє країни:

"Правильно робите! Все буде Україна! А маленьким діточкам вашим потрібен дім. То потихеньку, помаленьку і дім зробите, і дітки народяться";

"Хай все здійсниться!!!! У добрий час!!!";

"Молодці! Так тримати! Все буде Україна";

"Нехай ваша мрія здійсниться. Чекаємо на ваші затишні ранки в новому будинку";

"Молодці! Це дуже сміливо і водночас зворушливо";

"Продовжуємо жити! Хочемо жити, не боятись!"

Також читачі розповіли, як самі планують жити далі: