Подружжя будує власне гніздечко, тому Володимир взяв на себе всі витрати з будівництва. Христина також допомагає чоловікові. Зокрема, вона оплачує побутові витрати.
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Христина Горняк про сімейний бюджет
Зіркова дружина поділилася, що вклала в будинок деяку частину грошей. І поки її чоловік займається іншими питаннями щодо будівництва, вона:
- купує продукти;
- оплачує всі власні потреби (салон краси, бензин, одяг, лікарів тощо);
- оплачує комунальні послуги у квартирі;
- за можливості приносить щось у спільний конвертик;
- оплачує паркінг (планують орендувати ще одне місце).
Також Горняк додала, що всі подарунки коханому купляє власним коштом. Тому Христина вважає, що у них спільний вклад у сімейний бюджет.
Христина Горняк про сімейний бюджет / Скриншот інстаграм-сторіз Горняк