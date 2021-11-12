Подружжя будує власне гніздечко, тому Володимир взяв на себе всі витрати з будівництва. Христина також допомагає чоловікові. Зокрема, вона оплачує побутові витрати.

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Христина Горняк про сімейний бюджет

Зіркова дружина поділилася, що вклала в будинок деяку частину грошей. І поки її чоловік займається іншими питаннями щодо будівництва, вона:

купує продукти;

оплачує всі власні потреби (салон краси, бензин, одяг, лікарів тощо);

оплачує комунальні послуги у квартирі;

за можливості приносить щось у спільний конвертик;

оплачує паркінг (планують орендувати ще одне місце).

Також Горняк додала, що всі подарунки коханому купляє власним коштом. Тому Христина вважає, що у них спільний вклад у сімейний бюджет.



Христина Горняк про сімейний бюджет / Скриншот інстаграм-сторіз Горняк

Нагадаємо, нещодавно закохані провели романтичний вікенд у Парижі. Вони насолодитися атмосферою французького міста та часом, який провели разом.