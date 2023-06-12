Днями Володимир Остапчук та його дівчина Катерина Полтавська відвідали будинок, який шоумен придбав з колишньою дружиною. Вони у сторіз показали, як зараз виглядає дім.
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Остапчук з коханою облаштовують дім
На своїх сторінках телеведучий та продюсерка поділилися кадрами дому у котеджному містечку "Золоче Прованс". Схоже, пара планує постелити газон та обговорює, як виглядатиме будинок у майбутньому.
"Інспектую", – написав Володимир Остапчук.
Остапчук з коханою облаштовують дім / Фото з інстаграм-сторіз
"Оцю стінку треба знести. Нащо дітям окрема ванна – у батьків має бути велика. Нехай на перший поверх ходять", – процитувала жартівливу бесіду Полтавська.
Остапчук з коханою облаштовують дім / Фото з інстаграм-сторіз
Христина Горняк відреагувала
Як виявилося, нотаріусиня не знала про візит ексчоловіка до їхнього спільного дому. Вона пожартувала, що коли Остапчук хоче жити у будинку з дівчиною, то помешкання буде для них всіх спільним.
Цікаво дізнатися зі ЗМІ, що будинок, який ми будували у шлюбі та досі не вирішили питання по ньому, вже перебудовують і планують там жити. Ну ок, будемо жити всі разом, адже майно, набуте нами в законному шлюбі, є нашим спільним майном колишнього подружжя!
– відреагувала Христина.
Христина Горняк про спільний дім / Фото з інстаграм-сторіз
Горняк натякнула, що жалкує, що не уклала шлюбний договір з Володимиром Остапчуком.
"Не повторюйте моїх помилок, укладайте шлюбні договори. Тому що все фіксувати, ніколи не буде програшним варіантом. Я не проти, щоб у нашому будинку жила нова родина Володимира, на здоров'я, але я хотіла б, щоб це питання вирішували зі співвласником будинку, тобто зі мною, а не дізнаватися це зі ЗМІ".
Христина Горняк про спільний дім / Фото з інстаграм-сторіз