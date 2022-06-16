В Остапчуків буде двоповерховий будинок на 170 квадратів. Вони купували не 6,5 сотки землі, а цілий проєкт, тож уже "вбухали" в нього кругленьку суму. Для того, щоб закінчити ремонт, їм потрібно ще щонайменше 80 тисяч доларів!

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Скільки коштує новий будинок Остапчука

Зірка сподівається, що з усім – з земельною ділянкою, з екстер'єром та інтер'єром – вони з дружиною Христиною "впишуться" у 200 тисяч доларів.

Ми встигли добудувати коробку, зробити внутрішню штукатурку. Зараз допрацьовується те, що замовили й оплатили ще до війни. Уже другий тиждень ми намагаємося збагнути, скільки будуть коштувати плитка, оздоблювальні матеріали, сантехніка, тому що це все росте,

– розповів Володимир Остапчук.

"Зросло все – від арматури до цементу. Ми встигли вскочити в останній вагон", – додав він.

Володимир Остапчук біля будинку під Києвом / Фото з інстаграму ведучого

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Чому Остапчук будує дім під час війни

Для мене посил у тому, що ми все одно бачимо майбутнє в мирній Україні. Ми не виводили ніякі кошти, ніхто не продавав житло, як дуже багато людей роблять. Ми вирішили, що добудуємо,

– пояснив Володимир Остапчук.

Він зізнався, що за останні кілька днів йому написали безліч українських брендів, ремонтних бригад і запропонували свої послуги, бо, за словами ведучого, "усім потрібна робота, усім потрібні кошти".

"Бачиш, вкладаємо в українську економіку", – підсумував телезірка.

Повне інтерв'ю Володимира Остапчука зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про новий будинок – на 14:11)