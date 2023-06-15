Перипетии с жильем, которое Владимир Остапчук строил с бывшей супругой, продолжаются. На днях шоумен наведался туда с новой девушкой.

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Остапчук планирует жить в доме с Полтавской

Подписчики поинтересовались у Остапчука, собирается ли он жить в том доме с новой избранницей. На что ведущий честно ответил утвердительно. "Конечно", – сказал Владимир и заверил, что потом расскажет все подробнее.



Остапчук ответил, будет ли жить с Полтавской в доме / Скриншот с его инстаграммы

Реакция Кристины Горняк

Нотариусиня отреагировала на заявление Остапчука. Оказывается, с ней он не решил вопрос дома.

Я вижу, что просто с этим вопросом не будет… Я никак не могу прокомментировать то, что сейчас делает мой бывший муж. Потому что мои комментарии не будут приятными. Но хорошо, что он делится планами (в соцсетях – 24 Канал), теперь буду знать,

– сказала Горняк.

Бывшая жена шоумена заявила, что на раздел имущества пока не подавала заявление, думала, что все будет без суда и по закону.



Кристина Горняк отреагировала на заявление Остапчука / Скриншот по ее инстаграмме

Напомним, что строительство дома взял на себя Остапчук. В то же время Кристина заявляла, что "там есть маленькая часть ее денег Из-за полномасштабной войны строительство "заморозили", но в прошлом году шоумен объявил, что достроит дом, а для окончания ремонта нужно по меньшей мере 80 тысяч долларов.