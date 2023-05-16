Володимир Остапчук відверто розповів, чим йому подобається 22-річна кохана
Джерело:Володимир Остапчук
Шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно підтвердив стосунки з Катериною Полтавською, розповів про характер своєї 22-річної коханої. Ведучий зізнався, які її риси йому подобаються найбільше.
Про це Остапчук написав Instagram, відповідаючи на питання підписників. Раніше Катерина Полтавська розповіла, що вона цінує у ведучому.
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У Володимира поцікавилися, які риси в характері Каті йому подобаються. Він описав дівчину дуже мило.
Щирість, відповідальність, відданість, сімейність, тактильність (якби могла, то обіймалася б 24/7), легкість у ставленні до проблем, вміння підтримати, спокійність (іноді кажу, що вона хвилеріз моїх емоцій),
– зізнався Остапчук.
За словами ведучого, у його коханої також чудове почуття гумору. "Хотів би собі таке почуття гумору, як у Каті", – додав він.
Остапчук розповів, чим йому подобається Катя / Скриншот з його інстаграму
Володимир Остапчук розповів і про їхнє знайомство з дівчиною. "Написав в інсті, зустрілися, а на другій зустрічі з'їхалися – потім вже й познайомилися", – пожартував він.
Раніше Катерина про це теж розповідала. За її словами, з’їхалися вони дуже швидко – вже після першого побачення.
На другій зустрічі ми з’їхалися. Досі не розуміємо, чому він (Остапчук – 24 Канал) запропонував і чому я погодилася. Каже, що такий душевний порив в нього був вперше,
– розповіла Катерина.
Що відомо про нові стосунки Володимира Остапчука
- Не так давно Остапчук підтвердив стосунків з 22-річною Катериною Полтавською, показавши спільні фото.
- Нагадаємо, що Володимир старший за свою кохану на 16 років. Батьки Катерини Полтавської, за її словами, спокійно відреагували на це та вже знайшли спільну мову з ведучим.
- Остапчук також вже познайомив своїх батьків з 22-річною дівчиною Катею, коли ті приїжджали до Києва. Полтавська тоді зняла розмову шоумена з мамою.
- Днями він замилував мережу романтичним відео з Катею. Проте не всі шанувальники повірили у щире кохання пари. Дехто запитав, яке це за рахунком кохання у Остапчука, а хтось навіть попросив, щоб він не розбив серце юній дівчині.
- Нещодавно закохані спровокували чутки про одруження. 22 лютого і Остапчук, і Полтавська опублікували інтригуючі сторіс з документ-сервісу "Готово", де, крім іншого, можна оформити шлюб за добу. Чи дійсно пара одружена – точно невідомо.