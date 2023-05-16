Володимир Остапчук відверто розповів, чим йому подобається 22-річна кохана

Шоумен Володимир Остапчук, який нещодавно підтвердив стосунки з Катериною Полтавською, розповів про характер своєї 22-річної коханої. Ведучий зізнався, які її риси йому подобаються найбільше.

Про це Остапчук написав Instagram, відповідаючи на питання підписників. Раніше Катерина Полтавська розповіла, що вона цінує у ведучому.

Цікаво Кохана Остапчука показала обійми та поцілунки після тривалої розлуки: де був ведучий

У Володимира поцікавилися, які риси в характері Каті йому подобаються. Він описав дівчину дуже мило.

Щирість, відповідальність, відданість, сімейність, тактильність (якби могла, то обіймалася б 24/7), легкість у ставленні до проблем, вміння підтримати, спокійність (іноді кажу, що вона хвилеріз моїх емоцій),

– зізнався Остапчук.

За словами ведучого, у його коханої також чудове почуття гумору. "Хотів би собі таке почуття гумору, як у Каті", – додав він.



Остапчук розповів, чим йому подобається Катя / Скриншот з його інстаграму

Володимир Остапчук розповів і про їхнє знайомство з дівчиною. "Написав в інсті, зустрілися, а на другій зустрічі з'їхалися – потім вже й познайомилися", – пожартував він.

Раніше Катерина про це теж розповідала. За її словами, з’їхалися вони дуже швидко – вже після першого побачення.

На другій зустрічі ми з’їхалися. Досі не розуміємо, чому він (Остапчук – 24 Канал) запропонував і чому я погодилася. Каже, що такий душевний порив в нього був вперше,

– розповіла Катерина.

Що відомо про нові стосунки Володимира Остапчука