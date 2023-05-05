Катя показала в інстаграм-сторіс пристрасні поцілунки з Остапчуком. Раніше ведучий замилував романтичним відео з коханою, але підписники розкритикували його стосунки.

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Ведучий їздив на благодійні заходи до Канади. Він провів там стендапи та зібрав для України 250 тисяч гривень. Тепер ведучий повернувся до Варшави, де його чекала Катя. Молода кохана пожартувала, що Остапчук повернувся, тож їй нарешті можна "припинити користуватися своїм мозком".



Володимир Остапчук з новою коханою / Фото з інстаграм-сторіс Катерини

Вона також поділилася ніжними кадрами з ведучим у день його повернення. Катерина Полтавська опублікувала фото в обіймах Володимира та навіть показала відео, на якому він пристрасно цілує її в шию.

Катерина зізналася, що вони дуже сумували один за одним, адже не звикли до такої тривалої розлуки. За її словами, заради розмови з Володимиром вона прокидалася о четвертій ранку.

Ми зазвичай 24/7 разом, а тут він поїхав на тиждень. Ще й різниця у часі шість годин. Я прокидалася о четвертій ранку, щоб поговорити. Більше не відпущу,

– поділилася Полтавська.



Володимир Остапчук цілує кохану / Фото з інстаграм-сторіс Катерини

Нагадаємо, що в Канаді зараз живуть діти Володимира Остапчука від першого шлюбу. Проте невідомо, чи бачився з ними Остапчук протягом тижня перебування в цій країні.

Востаннє він бачився з ними ще в серпні 2022 року. Тоді Володимир літав у Торонто, щоб провести благодійний аукціон на підтримку ЗСУ, і зустрівся там з дітьми. Він возив їх на озеро Онтаріо та показував півмільйонній аудиторії, як виросли Еван та Емілія.