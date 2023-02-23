Володимир Остапчук спровокував чутки про одруження: як відреагувала його колишня дружина
Джерело:Катерина Полтавська
Володимир Остапчук досі офіційно не визнав, що перебуває у стосунках з 22-річною журналісткою Катериною Полтавською. Проте, ведучий спровокував чутки про їхнє одруження, це зараз активно обговорюють у соцмережах.
Водночас багато шанувальників пари таки сумніваються у цьому. Крім того, на плітки вже відреагувала і колишня дружина Остапчука – Христина Горняк.
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Остапчук спровокував чутки про одруження
Зранку пара здивувала підписників – Катерина та Володимир запостили інтригуючі світлини у Instagram-Stories. Так, у них обох було фото з документ-сервісу "Готово", де, крім іншого, можна оформити шлюб за добу.
В мережі одразу припустили, що пара могла одружитися. Адже дівчина підписала дату: 22.02.2023 і поставила сердечко. Окрім того, Полтавська подякувала фанам за щось у соцмережах.
Катерина заінтригувала одруженням з Остапчуком / Скриншот з інстаграм-сторіз
Зазначимо, що на опублікованих після цього сторіз у Катерини не видно обручки на пальці, тож, ймовірно, це дійсно чутки і нічого більше. Офіційних коментарів від пари досі не було.
Колишня Остапчука відреагувала на чутки
У соцмережах колишню шоумена Христину Горняк почали засипати запитаннями, що вона про це думає з приводу цих чуток. Перш за все, вона офіційно підтвердила, що дійсно розійшлася з Володимиром Остапчуком, назвавши його колишнім.
Христина відреагувала на чутки про одруження Остапчука / Скриншот з інстаграму
Крім того, дівчина відповіла, що бажає Володимиру щастя з новою обраницею. "Я не слідкую за урочистими подіями свого колишнього, але якщо такі є, то я від душі бажаю йому щастя!" – зазначила вона.
Я ніколи не бажала і не буду бажати нікому нічого поганого. Я навпаки – з повагою ставлюся до усіх людей у моєму житті і точно знаю, що всі заслуговують на своє особливе. Життя продовжується, тож давайте жити його тут, а не в минулому,
– прокоментувала Христина.
Стосунки Володимира Остапчука з Катериною: останні новини
- Раніше Катя Полтавська натякала, що її роман з Остапчуком почався, коли він уже не був у шлюбі з Христиною Горняк. Тож вона нібито не знає, як відбити одруженого чоловіка.
- Блогерка розхвалювала шоумена підписникам і хизувалася, що він кращий, ніж вона собі загадувала: "Турботливий, вдячний, відповідальний, мудрий. Звичайно, є й мінуси, але вони в нас схожі, тому мені підходять".
- Хоч ЗМІ й соцмережі давно гудуть про їхній роман, стосунки вони приховують. Катя не показує Остапчука у своєму профілі, а він "не світиться" з нею в себе, бо "кохання треба берегти". Дівчина радіє, що "цікава людям і без цієї теми".