В то же время многие поклонники пары сомневаются в этом. Кроме того, на сплетни уже отреагировала и бывшая жена Остапчука – Кристина Горняк.
Интересно 22-летняя девушка Остапчука рассказала, как "морозилась" от него после первого свидания
Остапчук спровоцировал слухи о браке
Утром пара удивила подписчиков – Екатерина и Владимир запостили интригующие фотографии в Instagram-Stories. У них обоих было фото из документ-сервиса "Готово", где, помимо прочего, можно оформить брак за сутки.
В сети сразу предположили, что пара могла жениться. Ведь девушка подписала дату: 22.02.2023 и поставила сердечко. Кроме того, Полтавская поблагодарила фанов за что-то в соцсетях.
Екатерина заинтриговала женитьбой на Остапчуке / Скриншот с инстаграм-сториз
Отметим, что на опубликованных после этого сториз у Екатерины не видно кольца на пальце, поэтому, вероятно, это действительно слухи и ничего больше. Официальных комментариев от пары до сих пор не было.
Бывшая Остапчука отреагировала на слухи
В соцсетях бывшую шоумена Кристину Горняк начали засыпать вопросами, что она об этом думает по поводу этих слухов. Прежде всего, она официально подтвердила, что действительно разошлась с Владимиром Остапчуком, назвав его бывшим.
Кристина отреагировала на слухи о женитьбе Остапчука / Скриншот из инстаграммы
Кроме того, девушка ответила, что желает Владимиру счастья с новой избранницей. "Я не слежу за торжественными событиями своего бывшего, но если таковые есть, то я от души желаю ему счастья!" – отметила она.
Я никогда не желала и не буду желать никому ничего дурного. Я наоборот – с уважением отношусь ко всем людям в моей жизни и точно знаю, что все заслуживают своего особенного. Жизнь продолжается, поэтому давайте жить ее здесь, а не в прошлом,
– прокомментировала Кристина.
Отношения Владимира Остапчука с Екатериной: последние новости
- Ранее Катя Полтавская намекала, что ее роман с Остапчуком начался, когда он уже не был в браке с Кристиной Горняк. Так что она якобы не знает, как отбить женатого мужчину.
- Блоггерша расхваливала шоумена подписчикам и кичилась, что он лучше, чем она себе загадывала: "Заботливый, благодарный, ответственный, мудрый. Конечно, есть и минусы, но они у нас похожи, поэтому мне подходят".
- Хотя СМИ и соцсети давно гудят об их романе, отношения они скрывают. Катя не показывает Остапчука в своем профиле, а он "не светится" с ней у себя, потому что "любовь надо беречь". Девушка радуется, что "интересна людям и без этой темы".