В то же время многие поклонники пары сомневаются в этом. Кроме того, на сплетни уже отреагировала и бывшая жена Остапчука – Кристина Горняк.

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Остапчук спровоцировал слухи о браке

Утром пара удивила подписчиков – Екатерина и Владимир запостили интригующие фотографии в Instagram-Stories. У них обоих было фото из документ-сервиса "Готово", где, помимо прочего, можно оформить брак за сутки.

В сети сразу предположили, что пара могла жениться. Ведь девушка подписала дату: 22.02.2023 и поставила сердечко. Кроме того, Полтавская поблагодарила фанов за что-то в соцсетях.



Екатерина заинтриговала женитьбой на Остапчуке / Скриншот с инстаграм-сториз

Отметим, что на опубликованных после этого сториз у Екатерины не видно кольца на пальце, поэтому, вероятно, это действительно слухи и ничего больше. Официальных комментариев от пары до сих пор не было.

Бывшая Остапчука отреагировала на слухи

В соцсетях бывшую шоумена Кристину Горняк начали засыпать вопросами, что она об этом думает по поводу этих слухов. Прежде всего, она официально подтвердила, что действительно разошлась с Владимиром Остапчуком, назвав его бывшим.



Кристина отреагировала на слухи о женитьбе Остапчука / Скриншот из инстаграммы

Кроме того, девушка ответила, что желает Владимиру счастья с новой избранницей. "Я не слежу за торжественными событиями своего бывшего, но если таковые есть, то я от души желаю ему счастья!" – отметила она.

Я никогда не желала и не буду желать никому ничего дурного. Я наоборот – с уважением отношусь ко всем людям в моей жизни и точно знаю, что все заслуживают своего особенного. Жизнь продолжается, поэтому давайте жить ее здесь, а не в прошлом,

– прокомментировала Кристина.

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