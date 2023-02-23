Лише на Валентина Христина Остапчук хвалилася, що хтось з Києва надсилає їй у Відень величезні букети червоних троянд. Тепер же з'ясувалося, що кавалер у неї є й в Австрії. Він, судячи з акценту, іноземець і говорить англійською.

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Ексдружина Остапчука сходила на побачення у Відні

Чоловік запросив Христину пройтися вечірнім Віднем і випити в барі. Цікаво, що історичним центром вони гуляли під ручку, як пара, а за коктейлями вона хіхікала з його жартів. Схоже, для жінки важливе почуття гумору, адже її екс Остапчук узагалі виступав як стендап-комік.

Христина Остапчук на побаченні у Відні / Скриншот з відео

На ранок після побачення чоловік відправив блогерці ніжний букет квітів, чому вона дуже зраділа й навіть заговорила про позитивні зміни в житті, на які не сподівалася.

Інколи там, де не чекаєш, можеш отримати значно більше, ніж коли думаєш, що буде. Дякую за мою щиру усмішку на обличчі й за неочікувані квіти,

– похвалилася Христина Остапчук.

Христина Остапчук похвалилася букетом після побачення / Фото зі сторіс

До речі, квітами від бойфренда Христина похизувалася одразу після того, як 22-річна дівчина її колишнього Остапчука розповіла, що "морозилася" від нього після першого побачення. Зірка кликав її на ранкову каву, а вона бовкнула, що не п'є каву зранку.

Цікаво, що у розлученні Христина його не звинувачує, бо "завжди винні двоє, хтось просто більше, а хтось менше". Вони з Остапчуком навіть домовилися, що не коментуватимуть розрив, тож "бруду та скандалів не буде".