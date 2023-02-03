Остапчук і Полтавська живуть разом. Днями вони переїхали з квартири ведучого, де він раніше жив з другою дружиною Христиною Горняк. Пара обрала житловий комплекс з наявністю генератора.

До теми 22-річна кохана Остапчука показала квартиру, в яку вони переїхали: фото нового житла

Що Катерина Полтавська розповіла про Володимира Остапчука

В інстаграм-сторіс Катерина часто спілкується з підписниками. Після переїзду дівчина також вирішила відповісти на запитання від фоловерів. Зокрема, її попросили сказати кілька слів про свого партнера.

Він класний. Кращий, ніж я собі загадувала, а, повірте, фантазія у мене дуже хороша. Турботливий, вдячний, відповідальний, мудрий. Звичайно, є й мінуси, але вони в нас схожі, тому мені підходять,

– написала Катерина в інстаграм-сторіс.



Катерина Полтавська про Володимира Остапчука / Скриншот інстаграм-сторіс дівчини

Нагадаємо, Володимир Остапчук закрутив роман з Катериною Полтавською кілька місяців тому. Раніше вони жили на квартирі шоумена, де раніше він мешкав з другою дружиною Христиною Горняк. Тепер закохані орендували житло у новому житловому комплексі. Однак все ще не публікують фото разом і не розповідають про свої стосунки, оскільки щастя любить тишу.