Скоро постійно будемо разом, – Дантес зворушливо розповів про Кацуріну та їхні побачення

Український співак Dantes вже близько року зустрічається з дизайнеркою Дашею Кацуріною. Зараз вона з дітьми живе за кордоном, тож пара бачиться не часто. Проте ці довгоочікувані зустрічі дуже романтичні.

У новому інтерв'ю Дантес зізнався, що поки не планує одружуватися з Кацуріною. Артист також відверто відповів на питання, хто для нього Даша.

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Дантес висловився про Кацуріну

Співак зворушливо розповів про свою обраницю. Він запевнив, що дуже її любить.

Вона моя кохана людина, друг і, напевно, партнер. Людина, з якою я розвиваюся. Людина, яку я кохаю, і яка кохає мене, незважаючи ні на що,

– відповів Дантес.

Він також повідомив, що незабаром його дівчина повернеться до України.

"Зараз нам важко, бо ми часто окремо, але за декілька місяців ми постійно будемо разом… Проте її повернення в Україну не сильно зблизить нас фізично, бо постійно хтось кудись переїжджає", – додав артист.

Романтичні побачення з Дашею

Дантес розповів, як проводить спільний час з коханою.

Коли вона приїжджає чи я маю можливість побачити її в Польщі – це момент, коли ми просто весь день разом. Зазвичай, знімаємо якийсь готель, замовляємо їжу в номер. Тобто те, що ми разом, вже романтично,

– відповів Володимир.

Дивіться інтерв'ю з Володимиром Дантесом: відео

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