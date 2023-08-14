Відомо, що ні Володимира, ні Дашу колишні не запросили своє таємне весілля. За словами Дантеса, було б дивно, якби запросили.

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Даша Кацуріна хоче вийти заміж за Дантеса

Дівчина показала скриншот переписки з Дантесом, де хлопець надіслав коханій красиве відео з острова Комо, що в Італії. Своєю чергою Даша, зауважила, що бачила ролик, але не хотіла надсилати його Вові, бо нібито часто натякає коханому на весілля.



Даша Кацуріна натякає Дантесу на весілля / Фото з телеграм-каналу Даші

Дівчина запитала в підписниць, хто такий же, як вона. Відтак в коментарях під публікацією дівчата розповіли, як саме натякають на одруження. Одна з підписниць зазначила, що "ненав'язливо" розповідає коханому про подруг, які виходять заміж. На що Даша їй відповіла: "Мені не треба розказувати, це по всім новинам було". Так вона, ймовірно, пригадала про весілля Кацуріна та Дорофєєвої.



Даша Кацуріна згадала про Дорофєєву/ Скриншот з телеграм-каналу

Нагадаємо, що Володимир Дантес і Даша Кацуріна зійшлися близько року тому. Після того, як офіційно розлучився з Надею Дорофєєвою. Недавно вона вийшла заміж за його друга, ресторатором Михайла Кацуріна, а Володимир зійшовся з колишньою дружиною Міші – Дашею.