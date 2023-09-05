В новом интервью Дантес признался, что пока не планирует жениться на Кацуриной. Артист также откровенно ответил на вопрос, кто для него Даша.

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Дантес высказался о Кацуриной

Певец трогательно рассказал о своей избраннице. Он заверил, что очень любит ее.

Она мой любимый человек, друг и, наверное, партнер. Человек, с которым я развиваюсь. Человек, которого я люблю, и который любит меня, несмотря ни на что,

– ответил Дантес.

Он также сообщил, что вскоре его девушка вернется в Украину.

"Сейчас нам тяжело, потому что мы часто отдельно, но через несколько месяцев мы постоянно будем вместе… Однако ее возвращение в Украину не сильно сблизит нас физически, потому что постоянно кто-то куда-то переезжает", – добавил артист.

Романтические свидания с Дашей

Дантес рассказал, как проводит совместное время с любимой.

Когда она приезжает или у меня есть возможность увидеть ее в Польше – это момент, когда мы просто весь день вместе. Обычно, снимаем какой-нибудь отель, заказываем еду в номер. То есть то, что мы вместе, уже романтично,

– ответил Владимир.

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Как развиваются отношения Дантеса и Кацуриной