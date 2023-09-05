Колишня дружина Володимира Остапчука поспілкувалась з шанувальниками. Її запитали про нові стосунки – нотаріус відверто відповіла.

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Ексдружина Остапчука розійшлась з партнером

Христина Горняк зізналась, що розійшлась зі своїм бойфрендом – їхні стосунки тривали 8 місяців. Вона пояснила, що неспроста позначала його емодзі у вигляді клубка ниток – у них справді все було заплутано.

Все було дуже емоційно і заплутано. Але багато було і теплих моментів, дякую йому за це! 8 місяців, як-не-як. Наразі так, ми не разом. Не знаю, що чекає завтра, але думаю, що те, що сталось, виправити дуже складно,

– зізналась Христина.



Христина Горняк розійшлась з бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіз

"Тому привітайте мене. Я завжди казала, що ми зустрічаємо людей на різний період і термін в житті. Когось на 3 роки, когось на 8 місяців, а когось на все життя. Тому далі буде".



Христина Горняк розійшлась з бойфрендом / Фото з інстаграм-сторіз

Що було відомо про нові стосунки Христини

У квітні Христина Горняк вперше натякнула на нові стосунки, розповівши про свого залицяльника. Тоді вона зізналась, що відчуває метелики в животі, і ці почуття є взаємними. Згодом нотаріус зізналась, що починає закохуватися. Її партнер усіляко її підтримував, що не могло не тішити.

Вже у серпні Христина підтвердила, що перебуває у стосунках. Та ім'я й обличчя свого бойфренда вона вирішила приховати від аудиторії. Перед цим нотаріус натякала, що пара вже живе разом. Схоже, познайомилися вони у Відні, адже багато часу разом проводили саме там.