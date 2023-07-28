Виявляється у родині співака свято. 27 липня день народження святкувала його мама Марія Олексіївна. В Інстаграм-сторіз Дантес показав, як провів цей день.

До теми Я все більше стаю чайлдфрі, – Володимир Дантес вперше розповів, чи прийняв дітей Даші Кацуріної

Володимир та його обраниця Даша Кацуріна разом з дітьми зранку привітали маму, а потім вирушили на прогулянку. Вони подарували їй квіти. Схоже, що кохана Дантеса давно знайома з його мамою.



Дантес з Кацуріною привітали маму / Фото з його інстаграм-сторіс

Родина поїхала у село Криворівня на Івано-Франківщині. Там вони зайшли до улюбленого храму Кацуріної – Різдва Пресвятої Богородиці. Як пожартував Дантес, його мама біля храму хотіла нарвати квітів. Згодом він навіть показав, як діти з храму співали для Марії Олексіївни "Многая літа".

Судячи з відео з мамою і Дашею, вони чудово поладнали. Ба більше, мама Дантеса полюбила дітей Кацуріної як рідних онуків.



Мама Володимира Дантеса з дітьми Кацуріної / Фото з його інстаграм-сторіс

"Мама в свій день народження в'яже Саші (доньці Даші Кацуріної) кофтинку. Ми завжди для всіх", – написав Володимир.



Кацуріна з дітьми / Фото з інстаграм-сторіс Дантеса

Нагадаємо, раніше Володимир Дантес розвіяв чутки про те, що розійшовся з рестораторкою Дашею Кацуріною. Він також зізнався, що їх не покликали на своє весілля Дорофєєва з Мішею Кацуріним.