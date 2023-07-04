Зокрема, співак показав, як спілкується з однорічним сином Даші – Іваном. Нагадаємо, що Кацуріна знялася в кліпі Дантеса, який він випустив у червні.

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Чому з'явилися чутки про розрив пари

Близько тижня тому Володимир Дантес святкував день народження. У цей день друзі та шанувальники завалили його привітаннями.

Але публічно співака не привітала його кохана. Фани пари запідозрили, що вони розійшлися, адже Даша Кацуріна не написала нічого у коментарях Дантесу чи у своїх сторіс. Крім того, відтоді пара не опублікувала жодне спільне фото. Проте переживання підписників виявилися марні, адже пара досі разом.

Кацуріна та Дантес спростували плітки

Співак заспокоїв прихильників та показав, як по відеозв'язку спілкується з однорічним сином Кацуріної. "Кол з кльовим тіпом", – підписав фото Дантес.



Володимир Дантес поговорив з сином Кацуріної / Фото з його інстаграм-сторіс

Таким чином виконавець, ймовірно, натякнув, що в їхніх стосунках все так, як і було раніше.

Даша Кацуріна теж спростувала чутки, написавши це в коментарях артисту. Зокрема, Дантес опублікував своє фото з тортом, написавши подяку за донати на його день народження. У коментарях його друг, комік Олексій Дурнєв жартома написав: "Солодкий мій", на що відреагувала Кацуріна. "Льоша, взагалі то ні! Він – мій", – зазначила Даша.



Даша Кацуріна спростувала чутки про розрив з Дантесом / Скриншот коментарів

Нагадаємо, що Володимир Дантес і Даша Кацуріна зійшлися близько року тому. Після того, як Дантес та Надя Дорофєєва офіційно розлучилися.

Зараз Надя зустрічається з другом, ресторатором Михайлом Кацуріним, а Володимир зійшовся з колишньою дружиною Міші – Дашею.