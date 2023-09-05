У новому інтерв'ю Дантес зізнався, що поки не планує одружуватися з Кацуріною. Артист також відверто відповів на питання, хто для нього Даша.
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Дантес висловився про Кацуріну
Співак зворушливо розповів про свою обраницю. Він запевнив, що дуже її любить.
Вона моя кохана людина, друг і, напевно, партнер. Людина, з якою я розвиваюся. Людина, яку я кохаю, і яка кохає мене, незважаючи ні на що,
– відповів Дантес.
Він також повідомив, що незабаром його дівчина повернеться до України.
"Зараз нам важко, бо ми часто окремо, але за декілька місяців ми постійно будемо разом… Проте її повернення в Україну не сильно зблизить нас фізично, бо постійно хтось кудись переїжджає", – додав артист.
Романтичні побачення з Дашею
Дантес розповів, як проводить спільний час з коханою.
Коли вона приїжджає чи я маю можливість побачити її в Польщі – це момент, коли ми просто весь день разом. Зазвичай, знімаємо якийсь готель, замовляємо їжу в номер. Тобто те, що ми разом, вже романтично,
– відповів Володимир.
Дивіться інтерв'ю з Володимиром Дантесом: відео
Як розвиваються стосунки Дантеса та Кацуріної
- Пара зійшлася близько року тому після того, як Дантес офіційно розлучився з Надею Дорофєєвою.
- Даша вже знайома з мамою коханого. Минулого місяця артист замилував мережу рідкісними кадрами зі своєю мамою, Кацуріною та її дітьми. Родина разом провела час за містом.
- На початку літа почалися чутки про розрив Вови і Даші. Але Дантес тоді розвіяв плітки про те, що розійшовся з Кацуріною. Закохані підтвердили стосунки, показавши спільне фото.
- А нещодавно дівчина Дантеса зізналася, що натякає коханому на весілля. В контексті цього вона пожартувала про свого колишнього чоловіка та його дружину Дорофєєву.