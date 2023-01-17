Українські артисти Володимир Дантес і Надя Дорофєєва розлучилися офіційно – вони отримали свідоцтво про розірвання шлюбу. Про це розповів музикант та зізнався, що написав колишній після цього.

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Дантес розлучився з Дорофєєвою

Я нещодавно нарешті отримав свідоцтво про розлучення. Я надіслав їй його. Написав: "Вітаю". Вона сказала: "Я тебе теж". Отак ми й поспілкувалися,

– поділився Володимир Дантес.

Також музикант розповів, чи підтримує якісь взаємини та спілкування з теперішнім бойфрендом Дорофєєвої Михайлом Кацуріним.

"Жодних. Ми можемо, якщо потрібно щось десь… Я нещодавно брав у нього кейс для гітари, тому що мені треба було переїхати, виступати в Ізраїлі, у мене не було кейсу для гітари. Ми спілкуємося, коли цього потребують обставини".

Зауважимо, що в мережі обговорюють несподівану заяву Міші Кацуріна. Він показав фото сина й написав, що "у небесній канцелярії почули плани на 2023". Це викликало у фанів підозри про вагітність Наді Дорофєєвої.

Розлучення Наді Дорофєєвої та Володимира Дантеса

Зіркова пара, що була у шлюбі близько 6 років, оголосила про розлучення вже після початку вторгнення, хоч насправді вони розійшлися ще на початку лютого. Як вони розповідали для преси, причиною стало те, що зірки перестали кохати один одного.

Музиканти стверджували, що залишилися друзями. Однак висловлювали й провокативні думки про їхній розрив: Дантес казав, що деякі проблеми в їхніх стосунках "не на його совісті", а Надя випустила кліп з текстом про "бруд", що лився на неї.

Зараз у них обох нові стосунки. Після розлучення Надя почала зустрічатися з другом Михайлом Кацуріним, а Володимир зійшовся з колишньою дружиною Михайла – Дашею.