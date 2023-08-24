"Ви пасуєте один одному": Дантес зворушив рідкісним фото з коханою Дашою Кацуріною

Український співак Володимир Дантес поділився ніжним фото зі своєю коханою Дашою Кацуріною. Шанувальники пари були приємно здивовані та написали їм багато компліментів.

Дантес також привітав українців з Днем Незалежності. Раніше ми розповідали, що Тарас Тополя до свята написав зворушливий вірш.

Не пропустіть "Дуже мило": Володимир Зеленський поцілував руку першої леді на церемонії у Києві – ніжні фото

Дантес показав фото з Кацуріною

У святковий день співак у інстаграмі поділився рідкісними фотографіями зі своєю обраницею Дашею Кацуріною. На світлині дівчина вивішувала прапор України.



Даша Кацуріна / Фото з інстаграму Дантеса

Артист показав ще одне романтичне фото з коханою. На кадрі пара позувала в ніжних обіймах один одного. Світлина зроблена у чорно-білих кольорах.



Дантес показався разом з Кацуріною / Фото з інстаграму співака

Шанувальники були в захваті від нових фото пари. Вони зізналися, що Вова та Даша ідеально підходять один одному:

"Ну як же пасуєте! З Днем Незалежності".

"Які ви гарні".

"Ви чудові".

"Ви дуже пасуєте один одному!"

"Які ви гарні та стильні".

Додамо, що закохані зараз перебувають окремо. Даша з дітьми за кордоном, а Вова – в Україні. Про це стало відомо з коментарів. Кацуріна написала Дантесу, що мріє з ним побачитися.

Дантес привітав з Днем Незалежності

Співак у соцмережах також привітав українців з важливим святом. Він зізнався, за що обожнює Україну.

Тут все, що я люблю! Моя родина, кохання – Даша Кацуріна, друзі, міста, природа, люди! Все найкраще! Хочу розвиватися разом зі своєю країною, хочу простого людського "від'*б*ться" від нас. Слава Героям! Слава всім, хто віддав своє життя за незалежність!,

– написав Дантес.

Як розвиваються стосунки Дантеса та Кацуріної