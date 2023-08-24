Тарас Тополя привітав українців з Днем незалежності. Він поділився власним віршем, який написав до свята.
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Артист опублікував відео, на якому зачитав свій вірш. Тополя постав у зеленій вишиванці та привітав шанувальників зі святом: "З Днем Незалежності України!".
У вірші Тополя згадав про військових, які ціною власного життя виборюють незалежність. Крім того, у рядках згадується і перемога України у війні.
Я знаю, так воно і буде – все, що у цих рядках сказав. І разом ми її здобудем, цю Перемогу, бо вже час настав,
– сказав Тополя.
Тарас Тополя написав вірш до Дня Незалежності: відео
Вірш від Тополі до Дня Незалежності:
Прокинемось одного разу о 6 ранку на зорі,
Хтось вдягне форму, ту що вчора нову придбав за бойові.
І з вечора на ній рядочком вчіпив медалі ордени,
Заслужені – за Севастополь, Херсон, Бахмут, за Ровеньки.
Хтось на три дні розпустить офіс,
Змістить дедлайни і зум кол,
Хтось сам не вийде на роботу
І вимкне тихо телефон.
Хтось усю ніч буде в дорозі,
Щоб встигнути у перший ряд,
А хтось повірити невзмозі
На Бєлгород пальне снаряд.
Хтось вип‘є віскі і заплаче
Порушивши устав, наказ,
Хтось витре сопельки малечі
І вишиванку вдягне вперший раз.
І всі, подякувавши Богу,
Мільйони соколів, синиць, горобенят,
Щоб святкувати перемогу
Всі злетимося на парад.
Там буде слава і пошана
Там буде гордість, сила, честь
Там буде совість, будуть рани,
Там буде щит і буде меч.
Там будуть жовто-сині очі,
Там буде радість, буде гнів.
Там крокуватимуть до ночі
Шеренги доньок і синів.
Тих, що боролися, як вміли
І виграли фінальний бій
Тих, що не стали на коліна
Перед ордою холуїв.
Ми станем на коліно, звісно,
Лиш перед тими, хто вже на щиті
Пішли Героями у небо чисте,
І дивляться на нас згори.
Ми схилим голови донизу
Під прапором над нами впоперек
У шану тим, хто дав нам візу
В майбутнє, оплативши чек.
Ціною власного здоров‘я,
Життя ціною, що її
У світі вище не існує
Існує борг, де всі ми - боржники.
Я знаю, так воно і буде
Все, що у цих рядках сказав
І разом ми її здобудем
Цю Перемогу, бо вже час настав.
Бо Незалежність це найперше – Люди
Народ, об’єднаний у сплав,
А на параді клаптик на газоні
Тобі давно забронював.
Як Тарас Тополя виборює свободу у війні
- Після початку повномасштабного вторгнення Тарас Тополя разом з колегами з гурту "Антитіла" служив у 130 батальйоні тероборони Києва, який спеціалізується на наданні медичної допомоги постраждалим у зоні бойових дій.
- Артист був парамедиком. Спершу підрозділ перебував на Київщині, а згодом його перенаправили на північ Харківщини.
- Після шести місяців активної участі музикантів за наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного вивели із зони бойових дій.
- Зараз Тарас Тополя з гуртом продовжує волонтерити, займатись творчістю та проводити благодійні концерти. Крім того, "Антитіла" заснували однойменний благодійний фонд – опікуються дітьми загиблих побратимів.