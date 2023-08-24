Тарас Тополя привітав українців з Днем незалежності. Він поділився власним віршем, який написав до свята.

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Артист опублікував відео, на якому зачитав свій вірш. Тополя постав у зеленій вишиванці та привітав шанувальників зі святом: "З Днем Незалежності України!".

У вірші Тополя згадав про військових, які ціною власного життя виборюють незалежність. Крім того, у рядках згадується і перемога України у війні.

Я знаю, так воно і буде – все, що у цих рядках сказав. І разом ми її здобудем, цю Перемогу, бо вже час настав,

– сказав Тополя.

Тарас Тополя написав вірш до Дня Незалежності: відео

Вірш від Тополі до Дня Незалежності:

Прокинемось одного разу о 6 ранку на зорі,

Хтось вдягне форму, ту що вчора нову придбав за бойові.

І з вечора на ній рядочком вчіпив медалі ордени,

Заслужені – за Севастополь, Херсон, Бахмут, за Ровеньки.

Хтось на три дні розпустить офіс,

Змістить дедлайни і зум кол,

Хтось сам не вийде на роботу

І вимкне тихо телефон.

Хтось усю ніч буде в дорозі,

Щоб встигнути у перший ряд,

А хтось повірити невзмозі

На Бєлгород пальне снаряд.

Хтось вип‘є віскі і заплаче

Порушивши устав, наказ,

Хтось витре сопельки малечі

І вишиванку вдягне вперший раз.

І всі, подякувавши Богу,

Мільйони соколів, синиць, горобенят,

Щоб святкувати перемогу

Всі злетимося на парад.

Там буде слава і пошана

Там буде гордість, сила, честь

Там буде совість, будуть рани,

Там буде щит і буде меч.

Там будуть жовто-сині очі,

Там буде радість, буде гнів.

Там крокуватимуть до ночі

Шеренги доньок і синів.

Тих, що боролися, як вміли

І виграли фінальний бій

Тих, що не стали на коліна

Перед ордою холуїв.

Ми станем на коліно, звісно,

Лиш перед тими, хто вже на щиті

Пішли Героями у небо чисте,

І дивляться на нас згори.

Ми схилим голови донизу

Під прапором над нами впоперек

У шану тим, хто дав нам візу

В майбутнє, оплативши чек.

Ціною власного здоров‘я,

Життя ціною, що її

У світі вище не існує

Існує борг, де всі ми - боржники.

Я знаю, так воно і буде

Все, що у цих рядках сказав

І разом ми її здобудем

Цю Перемогу, бо вже час настав.

Бо Незалежність це найперше – Люди

Народ, об’єднаний у сплав,

А на параді клаптик на газоні

Тобі давно забронював.

Як Тарас Тополя виборює свободу у війні