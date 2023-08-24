Під час цього один з фотографів зловив зворушливий кадр. На фото видно, як мило Володимир Зеленський цілує руку дружини.
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Здобудем перемогу, бо вже час настав, – Тарас Тополя до сліз розчулив віршем до Дня Незалежності Олена Зеленська з чоловіком на заходах до Дня Незалежності
На світлині можна побачити, як президент України підійшов до першої леді та ніжно поцілував її руку, Олена Зеленська усміхнулася йому у відповідь. В коментарях під публікацією користувачі зазначили, що це "дуже мило".
Як виглядав Володимир Зеленський
Президент України одягнув стильну та водночас стриману вишиванку. Він підібрав сорочку кольору хакі з мінімалістичним дизайном. Вишиванка була прикрашена орнаментом на комірі та вишитим тризубом на серці. Президент довершив свій образ штанами та берцами в тон.
Володимир та Олена Зеленська у Софійському соборі в Києві / Фото пресслужби Образ першої Леді України
Олена Зеленська виглядала елегантно в білій вишитій сорочці з об'ємними рукавами та в чорних штанах-палаццо. До свого аутфіту вона також додала блакитні підбори-човники та лаконічні сережки.
Довідка! Раніше кожного року 24 серпня, коли ми відзначали День Незалежності, усі відпочивали. Втім, все змінилося з початком повномасштабної російської агресії проти нашої держави. У 2022 році День Незалежності був робочим днем. 27 липня у парламенті подовжили воєнний стан ще на 90 днів, до 18 листопада. Під час такої ситуації в країні, додаткові вихідні у державні свята, не надаються. Про це йдеться у законі України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану". Це означає, що на День Незалежності українці будуть працювати.