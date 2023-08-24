Під час цього один з фотографів зловив зворушливий кадр. На фото видно, як мило Володимир Зеленський цілує руку дружини.

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Олена Зеленська з чоловіком на заходах до Дня Незалежності

На світлині можна побачити, як президент України підійшов до першої леді та ніжно поцілував її руку, Олена Зеленська усміхнулася йому у відповідь. В коментарях під публікацією користувачі зазначили, що це "дуже мило".