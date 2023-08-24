Дантес поздравил украинцев с Днем Независимости. Ранее мы рассказывали, что Тарас Тополя к празднику написал трогательное стихотворение.

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Дантес показал фото с Кацуриной

В праздничный день певец в инстаграмме поделился редкими фотографиями со своей избранницей Дашей Кацуриной. На фото девушка вывешивала флаг Украины.


Даша Кацурина / Фото из инстаграммы Дантеса

Артист показал еще одно романтическое фото с любимым. На кадре пара позировала в нежных объятиях друг друга. Фотография сделана в черно-белых цветах.


Дантес показался вместе с Кацуриной / Фото с инстаграммы певца

Поклонники были в восторге от новых фото пары. Они признались, что Вова и Даша идеально подходят друг другу:

  • "Ну как же подходите! С Днем Независимости".
  • "Какие вы красивые".
  • "Вы прекрасны".
  • "Вы очень подходите друг другу!"
  • "Как вы красивы и стильны".

Добавим, что влюбленные сейчас находятся в отдельности. Даша с детьми за границей, а Вова – в Украине. Об этом стало известно из комментариев. Кацурина написала Дантесу, что мечтает с ним увидеться.

Дантес поздравил с Днем Независимости

Певец в соцсетях также поздравил украинцев с важным праздником. Он признался, за что обожает Украину.

Здесь все, что я люблю! Моя семья, любовь – Даша Кацурина, друзья, города, природа, люди! Все лучшее! Хочу развиваться вместе со своей страной, хочу простого человеческого "отъ*б*ться" от нас. Слава Героям! Слава всем, кто отдал свою жизнь за независимость!
– написал Дантес.

Как развиваются отношения Дантеса и Кацуриной

  • Владимир Дантес и Даша Кацурин сошлись около года назад после того, как он официально расстался с Надеждой Дорофеевой.
  • Вначале начались слухи о разрыве пара. Тогда Дантес развеял сплетни о том, что разошелся с ресторатором Кацуриной. Влюбленные подтвердили отношения, показав общую фотографию.
  • Кроме того, Даша уже знакома с мамой любимого. В прошлом месяце артист залюбовал сеть редкими кадрами со своей матерью, Кацуриной и ее детьми. Семья вместе провела время за городом.
  • А недавно девушка Дантеса призналась, что намекает любимому на свадьбу. В контексте этого она пошутила о своем бывшем муже и его новой жене Дорофеевой.