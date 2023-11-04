Тепер живуть разом: Даша Кацуріна показала новий будинок, куди переїхала з Володимиром Дантесом

Дівчина співака Володимира Дантеса повідомила, що вони разом з її дітьми переїхали до нового будинку. Тепер подружжя живе разом у затишному двоповерховому будинку.

Світлинами орендованого будинку Даша Кацуріна поділилася в телеграмі. Нагадаємо, що вона з дітьми раніше жила в Польщі і лише тепер вирішила повернутися у Київ.

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Володимир Дантес та Даша Кацуріна з'їхалися

Після повернення Даші до України пара вирішила жити разом. Вони орендували двоповерховий будинок. Ймовірно, він розташований поблизу Києва.

На фото, які оприлюднила Кацуріна, помірно, що в домі просторі кімнати та великі вікна. Також кохана Дантеса показала кухню та їхню з Дантесом спальню. Цікаво, що під час знімання фото Володимир міцно спав, а поруч з ним був 2-річний син Даші.

Дивіться будинок, у якому живуть Дантес з Кацуріною: фото

Крім того, Кацуріна розчулила шанувальників фото, як вранці Володимир варив для її сина вівсяну кашу.



Дантес готував для сім'ї / Фото з телеграму Даші

Що відомо про стосунки Дантеса з Кацуріною

Після розлучення з Дорофєєвою, Володимир Дантес зблизився з Дашею Кацуріною. Згодом вони стали парою.

Дівчина має двох дітей від попереднього шлюбу з ресторатором Михайлом Кацуріним. Нещодавно Дантес вперше зізнався, чи прийняв дітей коханої.

Співак вже познайомив кохану з його батьками. Влітку артист замилував мережу рідкісними кадрами зі своєю мамою, Кацуріною та її дітьми.

Нещодавно Даша зізналася, що натякає коханому на весілля. В контексті цього вона пожартувала про свого колишнього чоловіка та його дружину Дорофєєву.