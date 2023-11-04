Світлинами орендованого будинку Даша Кацуріна поділилася в телеграмі. Нагадаємо, що вона з дітьми раніше жила в Польщі і лише тепер вирішила повернутися у Київ.

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Володимир Дантес та Даша Кацуріна з'їхалися

Після повернення Даші до України пара вирішила жити разом. Вони орендували двоповерховий будинок. Ймовірно, він розташований поблизу Києва.

На фото, які оприлюднила Кацуріна, помірно, що в домі просторі кімнати та великі вікна. Також кохана Дантеса показала кухню та їхню з Дантесом спальню. Цікаво, що під час знімання фото Володимир міцно спав, а поруч з ним був 2-річний син Даші.

Дивіться будинок, у якому живуть Дантес з Кацуріною: фото

Крім того, Кацуріна розчулила шанувальників фото, як вранці Володимир варив для її сина вівсяну кашу.



Дантес готував для сім'ї / Фото з телеграму Даші

Цікаво! Раніше Надя Дорофєєва "засвітила" квартиру, яку орендує разом з коханим Мішею Кацуріним. Сталося це випадково, коли вона показувала свою ранкову рутину. Помітно, що квартира простора та має високі стелі.

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