Бізнесвумен Даша Кацуріна вже жартувала з приводу того, що хоче вийти заміж за Дантеса. Музикант натомість серйозно відповів на запитання про весілля з коханою.

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Чи готовий Дантес до весілля

Співак натякнув, що пара надто мало часу провела у стосунках, щоб одружитися. Водночас ці думки він не відкидає.

Я не знаю з приводу весілля. Ми часто перекидаємось якимись моментами, але й так класно. Наразі й так супер. Я не відкидаю той момент, що воно буде, але ми разом лише рік,

– поділився Дантес.



Володимир і Даша / Фото з інстаграму Володимира Дантеса

Володимир додав, що не спілкувався з Дашею на цю тему. Адже на тему весілля впливає й війна в Україні.

"Якщо святкувати, то не думаючи про те, що в цей момент вмирають люди. Я згоден, що повинні бути весілля, повинні з'являтися сім'ї. Але це тільки моя проблема. Я не розумію, як я буду почуватися, коли буду гуляти. Швидше за все, треба поговорити з психологом".

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Стосунки Дантеса і Даші Кацуріної

Володимир Дантес та Надя Дорофєєва повідомили про розлучення у березні 2022 року. Надя закрутила роман з Мішею Кацуріним, а на тлі цього Володимир зблизився з Дашею – вони також стали парою.

Співак вже познайомив кохану з його батьками. Він часто проводить час з дітьми Кацуріної – 7-річною Сашею та однорічним Іваном. Дантес завжди нагадує, що малюки мають рідного батька, але він завжди готовий допомагати коханій з донькою і сином.