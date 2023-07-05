В Інстаграм-сторіс співачка опублікувала короткі відео, на яких показала свою ранкову рутину. Нещодавно Дорофєєва показала романтичне відео з бойфрендом та ніжно привітала Кацуріна з днем народження.

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Тепер Дорофєєва "засвітила" квартиру, яку орендує разом з коханим. Сталося це випадково, коли вона показувала свій ранок.

У відео Надя спочатку робить гімнастику, після чого приймає душ і снідає з Кацуріним.

Надя Дорофєєва засвітила квартиру / Скриншоти з відео

Своєю чергою, бойфренд Дорофєєвої також опублікував у інстаграм-сторіс селфі з коханою, на якому вони усміхаються: "На щасливих щах", – підписав кадр Кацурін.



Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Скриншот з його інстаграму

В інстаграмі зірка часто показує свої look. Днями Надя постала у цікавому образі – чорній короткій спідниці та білій сорочці. Схоже, це фото теж було зроблено у її апартаментах, де вона живе з Кацуріним.



Дорофєєва у своїй квартирі / Фото з її інстаграму

До слова, раніше співачка вже показувала свою квартиру. Тоді Дорофєєва опублікувала кілька фото, зроблених вдома. На світлинах Надя сиділа на дивані у вбранні відомого спортивного бренду.



Надя Дорофєєва у квартирі, де живе з Кацуріним / Фото х її інстаграму

Фанати припускали, що у квартирі, де відбувалася фотосесія, Міша та Надя живуть разом.

До слова, днями в мережі почали поширювати чутки, нібито Надя Дорофєєва 15 червня таємно одружилися з Кацуріним. Ці плітки дійшли і до співачки, вона їх спростувала. Що сказала Дорофєєва – читайте тут.

Нагадаємо, що ще після розлучення з Дантесом Надя почала зустрічатися з другом Михайлом Кацуріним. Пара вже давно живе разом. Водночас Володимир зійшовся з колишньою дружиною Міші – Дашею.