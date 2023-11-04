Фотографиями арендованного дома Даша Кацурина поделилась в телеграмме. Напомним, что она с детьми раньше жила в Польше и только теперь решила вернуться в Киев.

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Владимир Дантес и Даша Кацурин съехались

После возвращения Даши в Украину пара решила жить вместе. Они арендовали двухэтажный дом. Вероятно, он расположен вблизи Киева.

На фото, обнародованных Кацурином, умеренно, что в доме просторные комнаты и большие окна. Также возлюбленная Дантеса показала кухню и их с Дантесом спальню. Интересно, что во время съемки фото Владимир спал крепко, а рядом с ним был 2-летний сын Даши.

Смотрите дом, в котором живут Дантес с Кацуриной: фото

Кроме того, Кацурина умилила поклонников фото, как утром Владимир варил для ее сына овсяную кашу.



Дантес готовил для семьи / Фото с телеграммы Даши

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