Днями в мережі поширилися чутки, що Володимир Дантес розійшовся з коханою Дашею Кацуріною. Але пара спростувала ці чутки та довела, що досі разом.

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Маша Єфросиніна попросила Володимира Дантеса пояснити, як він може бути чоловіком-чайлдфрі з двома дітьми.

Мені здається чим далі, тим більше я чайлдфрі. Я обговорюваав це з Дашею, у мене завжди було питання до людей, у яких двоє дітей і різниця між ними 5 – 6 років. Але є ще крейзі, які заводять третю і четверту дитину. Це ж важко!,

– вважає співак.

За його словами, у якийсь момент було просто пекло вдома. "Саша (7 років) – класна, адекватна, супер, їй 7 років, а Івану буде два. І у них якийсь дурдом, той обсірався, там срач. І я сиджу й кажу: "Цій ще років 10 і вона поїде, а цьому ще 15 років жити з нами", – жартома розповів Дантес.



Даша Кацуріна зі своїми дітьми / Фото з її інстаграму

Прое артист помітив і щось позитивне у дітях. Зокрема, він зазначає, що чоловік, якщо в нього є діти, починає “жопу рвати”, щоб заробляти більше.

"Дитячий садок, школа, і вони жруть, як коні! Коли я буваю в Польщі, я ходжу в магазин кожного дня, а я купую кілограмів по 7 всього! Я не знаю куди воно все дівається. І ти починаєш працювати усюди, аби прокормити, щоб була мотивація. Я просто прикалуюсь про чайлдфрі і все інше, але це супер важко. Це відповідальність велика", – висловився Дантес.

Він також каже, що важливо те, що у дітей Даші Кацуріної є свій батько. Тож, співак несе за них відповідальність, адже має близькі стосунки з чужими дітьми.

Це діти моєї дівчини, яку я кохаю і з якою я інколи живу. В плані фізично, вона то тут, то там. І далі є вибір як ти поводишся, коли у тебе виходить побути з ними. Я вважаю, що це поводитись як мудак, коли ти не допомагаєш жінці і щось там не робиш. Якщо ти це не робиш, то нафіга ти приїхав?, – розповів Дантес.

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До слова. Володимир Дантес і Даша Кацуріна зійшлися близько року тому – після того, як Дантес та Дорофєєва офіційно розлучилися. Днями Надя одружилася з колишнім чоловіком Даші – Михайлом Кацуріним.