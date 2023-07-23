Вона публікує щасливі фото та відео з відпустки, коли одесити розбирають завали в рідному місті ведучої після масованої ракетної атаки росіян. Українці обурені такою поведінкою колишньої ведучої "Орла і Решки".

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Регіна Тодоренко відпочиває у Туреччині

Ведуча вже довгий час живе в Москві та уникає запитань про війну в Україні. Відтак й про обстріл рідної Одеси вона нічого не сказала. Лише продовжує постити світлини з відпочинку, ніби й нічого не сталося.

Бурхлива реакція українців

Користувачі соцмереж обурені мовчання Тодоренко. Вони вважають, що після цього її взагалі важко вважати одеситкою:

"Мені здається, звання одеситки треба ще здобути. Те, що вона народилася в Одесі, ще не робить її одеситкою";

"Вже давно потрібно забути про її існування. Вона ніхто для Одеси";

"Зуби б їй повибивати";

"Вона не одеситка, а сміття Одеси, якого ми позбулись";

"Чому хтось здивований? Які можуть бути питання до людини у якої вистачило (забракло) розуму вийти заміж за рашиста і народити від нього?".

Слід зазначити, що інші українські зірки емоційно реагують на нічну атаку росіян по Одесі. Вони висловлюють злість на країну-агресорку та співчуття постраждалим. Зокрема, не змогли промовчати про російську атак співачка Тіна Кароль, Юлія Саніна, перша леді Олена Зеленська та інші знаменитості. Більше реакцій українського шоубізу шукайте в матеріалі 24 Каналу.

Нагадаємо, недавно телеведуча Регіна Тодоренко розбурхала мережу своїм бажання приїхати в Одесу. Артистка опублікувала архівне фото з Дерибасівської та заявила, що залюбки завітала б у рідне місто. Це обурило мережу, зокрема й українського співака MELOVIN, який є земляком телеведучої. Він переконаний, що в Україні на неї ніхто не чекає.

До речі, невідомо, де батьки Регіни Тодоренко зараз, але минулого року вони жили в Одесі й теж страждали від обстрілів Росії, в якій заробляє їхня зіркова донька. Мама ведучої навіть писала в мережі, що одеська сім'я любить, чекає та завжди пишається" нею.