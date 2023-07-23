Пісня вийшла в рамках нового проєкту артиста, який називається Repair. Його співак запустив після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Виконавець вирішив зробити "ремонт" своїх композицій та перевипустити легендарні пісні рідною українською мовою. Першою з них стала - "Кожний раз".

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Монатік презентував нову пісню "Мокра"

Свого часу російськомовна версія треку підкорила серця мільйонів шанувальників по всьому світу. Відтак артист вирішив, що вона тепер повинна звучати українською.

MONATIK – "Мокра": дивіться відео онлайн

Реакція мережі

Шанувальники фанатіють від нової версії треку. Вони переконані, що українською пісня звучить краще, ніж оригінал:

"Круто, дуже подобаються ваші переклади, не зупиняйтесь";

"Це божественно. Дякую. Мурашки по шкірі й сльози на очах, бо можу знову її слухати й кайфувати";

"Пісня реально круто зазвучала нашою мовою. Це просто вогонь. Продовжуй в тому ж дусі";

"Це підпал. Я не думала, що перекладена пісня може звучати краще оригіналу, але щойно ви це спростували. Продовжуйте, це неймовірно. Дякую за вашу працю";

"Це просто рай для вух. Українською все звучить набагато краще";

"Кайф, ідеальний переклад".