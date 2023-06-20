Регіна Тодоренко вдає з себе "голубку миру", але запитань про війну в Україні уникає. На диво, про Батьківщину вона не забула й навіть планує припхатися в батьківський дім в Одесі.

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Зрадниця Тодоренко планує приїхати в Одесу

"Плануєш приїхати в Одесу", – запитали зрадницю в інстаграм-сторіс. На диво, вона відповіла ствердно й навіть показала фото з Дерибасівської. Звичайно ж, архівне, бо сидить у Москві й під обстріли російськими ракетами їхати не хоче.

Так, звичайно,

– цинічно відповіла Регіна Тодоренко.

Регіна Тодоренко захотіла в Одесу / Скриншот з інстаграм-сторіс зрадниці

Тут варто нагадати, що у вересні 2022 року Рада нацбезпеки та оборони України ввела санкції проти Регіни Тодоренко та низки інших гастролерок, таких як Ані Лорак, Таїсія Повалій. Ймовірно, телеведуча призабула, що зрадила країну, пішла заробляти на пропагандистських каналах і в Одесі її вже ніхто не чекає.