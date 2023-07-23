Она публикует счастливые фото и видео из отпуска, когда одесситы разбирают завалы в родном городе ведущей после массированной ракетной атаки россиян. Украинцы возмущены такими поведением бывшей ведущей "Орла и Решки".
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Регина Тодоренко отдыхает в Турции
Ведущая уже долгое время живет в Москве и не отвечает на вопроси о войне в Украине. Следовательно, и об обстреле родной Одессы она ничего не сказала. Только продолжает поститься фотографии с отдыха, будто ничего не произошло.
Бурная реакция украинцев
Пользователи соцсетей возмущены молчанием Тодоренко. Они считают, что после этого ее вообще трудно считать одесситкой:
- "Мне кажется, звание одесситки нужно еще получить. То, что она родилась в Одессе, еще не делает ее одесситкой";
- "Уже давно нужно забыть ее существование. Она никто для Одессы";
- "Зубы бы ей выбить";
- "Она не одесситка, а мусор Одессы, от которого мы избавились";
- "Почему кто-то удивлен? Какие могут быть вопросы к человеку у которого хватило (не хватило) разума выйти замуж за рашиста и родить от него?".
Напомним, недавно телеведущая Регина Тодоренко взбудоражила сеть своим желание приехать в Одессу. Артистка опубликовала архивное фото с Дерибасовской и заявила, что охотно посетила бы родной город. Это возмутило сеть, в том числе украинского певца MELOVIN, который является земляком телеведущей. Он убежден, что в Украине ее никто не ждет.
Кстати, неизвестно, где родители Регины Тодоренко сейчас, но в прошлом году они жили в Одессе и страдали от обстрелов России, в которой зарабатывает их звездная дочь. Мама ведущей даже писала в сети, что одесская семья любит, ждет и всегда гордится ею.