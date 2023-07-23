Українські зірки вже встигли відреагувати на чергову нічну атаку. Вони висловлюють злість на країну-агресорку та співчуття постраждалим. 24 Канал зібрав реакції зіркового бомонду на атаку росіян Одещини.

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Ектор Хіменес-Браво

Шеф-кухар опублікував допис з наслідками ракетного обстрілу Одещини.

"Іноді здається, що більше зла вони вже не можуть зробити", – написав кулінар.

Ольга Сумська

"Співчуваємо вам, дорогі наші одесити. Страшний біль", – зазначила акторка.

Юрій Горбунов

"Суцільний жах. Серце розривається. Одесити, найщиріші співчуття. Тримайтеся, прошу. Однак такі кадри, напевно, надихають світову спільноту та українських корупціонерів, які живуть під гаслом "моя хата з краю"", – поділився телеведучий.

Alyona Alyona

Співачка поширила у своїх соціальних мережах фото з наслідками влучань російських ракет в одеський храм.



Alyona Alyona відреагувала на російську атаку Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс

Святослав Вакарчук

"Російський ракетний терор триває. Одесо, люба наша, сил тобі. Усім, хто постраждав якнайшвидшого одужання", – написав виконавець.



Святослав Вакарчук відреагував на нічну атаку Одеси / Скриншот з інстаграм-сторіс

Андрій Бєдняков

Ведучий виставив кадри зі зруйнованих будівель в Одесі та емоційно звернувся до одеситів, які зрадили Україну.

"Так звані "публічні люди" з Одеси, як живуть в Росії, подивіться на центр вашого міста. Ви боягузи, і живіть з цим до кінця життя", – написав Бєдняков.



Андрій Бєдняков звернувся до зрадників / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тіна Кароль, Юлія Саніна, Олена Зеленська та інші знаменитості також не змогли промовчати у відповідь на російський удар по Одесі. Вони емоційно реагують у своїх соціальних мережах та співчувають рідним загиблих та поранених.

Інші реакції зірок / Фото з інстаграм-сторіc:

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