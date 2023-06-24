Співак MELOVIN, який є земляком телеведучої, висловився про повернення зрадниці в Україну. Про це музикант розповів в інтерв'ю 24 Каналу.
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Що MELOVIN думає про приїзд Тодоренко в Одесу
Український артист переконаний, що телеведуча чітко дала зрозуміти, чий бік у війні вона підтримує, тож в Україні на неї ніхто не чекає.
Ой, а що таке? Скучила? Чому так різко? Розбирати гардероб, доки вбивали одеситів їй було ок. А тепер чомусь згадала про дім. Ну збиратись вона може. Але дуже сподіваюсь, що повернення не буде. Вона обрала бік. І обрала собі батьківщину. У війну або ти з нами, або ти з ворогом. Вона громадянка Росії? Зараз таким перетнути кордони неможливо, на щастя,
– сказав виконавець.
До слова, у вересні 2022 року Рада нацбезпеки та оборони України ввела санкції проти Регіни Тодоренко та низки інших співачок та ведучих. Під санкції також потрапили Ані Лорак, Таїсія Повалій, Оксана Марченко та інші зірки, які підтримують широкомасштабну війну в Україні.
Як українські зірки реагують на вислови Регіни Тодоренко в мережі
- Світлана Тарабарова, яка 15 років дружила з телеведучою, розповіла, що не хоче ані засуджувати, ані захищати артистку, адже не знає, як коментувати її мовчання й кар'єру в Москві. До того ж співачка зізналася, що й досі вважає Регіну своєю подругою, втім сильно на неї ображена.
- Андрій Бєдняков чесно відповів, що не мав надії, що Тодоренко висловить свою позицію щодо війни в Україні, тому дуже не засмутився через ігнорування нею війни.
- Анатолій Анатоліч зауважив, що мовчання українки Регіни Тодоренко – значно гірше, ніж "верески Баскова чи Канделакі", оскільки своїм замовченням страшних подій в Україні телеведуча наштовхує своїх підписників на думку, що українці перебільшують жахи війни.