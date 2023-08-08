З відрослою бородою у бліндажі: Віталій Козловський поділився новими фото з фронту

Український співак Віталій Козловський, який віднедавна воює у лавах ЗСУ, вийшов на зв'язок із фанами. Він поширив нові фото зі служби. Навіть на фронті артист не втрачає почуття гумору відтак пожартував у своїх інстаграм-сторіс про райдер на передовій.

Співак, який нещодавно показав кадри з автівки, де заднє сидіння завалене рюкзаками й автоматами, поділився новим усміхненим селфі в бліндажі.

Вас також може зацікавити Вперше після розриву: Раміна Есхакзай зізналася, чи готова до нових стосунків

Нові фото Віталія Козловського зі служби

Виконавець виставив світлини з бойових позицій і показав, як ховається у бліндажі разом із побратимами. На фото видно, що військові облаштували під землею укриття за допомогою брезенту й деревини.

Все по райдеру,

– іронічно зазначив Козловський.



Віталій Козловський в бліндажі / Скриншот з існтаграм-сторіс

З огляду на нове фото, можна зробити висновок, що в артиста відросла борода, яку він разом з побратимами нещодавно збрив.



Віталій Козловський на фронті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про службу Козловського у ЗСУ: головне