Певец, который недавно показал кадры с автомобиля, где заднее сиденье завалено рюкзаками и автоматами, поделился новым селфи в блиндаже.
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Новые фото Виталия Козловского со службы
Исполнитель выставил фотографии с боевых позиций и показал, как прячется в блиндаже вместе с собратьями. На фото видно, что военные обустроили под землей укрытие с помощью брезента и древесины.
Все по райдеру,
– иронично отметил Козловский.
Виталий Козловский в блиндаже / Скриншот с инстаграмма
Учитывая новое фото, можно сделать вывод, что у артиста отросла борода, которую он вместе с собратьями недавно сбрил.
Виталий Козловский на фронте / Скриншот с инстаграмм-сторис
Что известно о службе Козловского в ВСУ: главное
- В начале лета артист получил мобилизационную повестку. Затем прошел комиссию и готовился к вызову в воинскую часть.
- Впоследствии певец вступил в бригаду "Рубеж" Гвардии наступления. Так он официально стал военным. Вместе с Виталием во взводе 14 человек из разных уголков Украины.
- Артист публиковал фото и видео с подготовки на полигоне, показывал условия, в которых жил, рассказывал о график учений и свои впечатления. Он не скрывал физическую и моральную усталости. И уже 15 июля сообщил, что завершил боевую подготовку.
- Позже Виталий Козловский принял военную присягу.