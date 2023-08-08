Певец, который недавно показал кадры с автомобиля, где заднее сиденье завалено рюкзаками и автоматами, поделился новым селфи в блиндаже.

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Новые фото Виталия Козловского со службы

Исполнитель выставил фотографии с боевых позиций и показал, как прячется в блиндаже вместе с собратьями. На фото видно, что военные обустроили под землей укрытие с помощью брезента и древесины.

Все по райдеру,

– иронично отметил Козловский.



Виталий Козловский в блиндаже / Скриншот с инстаграмма

Учитывая новое фото, можно сделать вывод, что у артиста отросла борода, которую он вместе с собратьями недавно сбрил.



Виталий Козловский на фронте / Скриншот с инстаграмм-сторис

Что известно о службе Козловского в ВСУ: главное